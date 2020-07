COVID-19 : plus de 551.000 décès dans le monde

L’Organisation mondiale de la santé (Oms) a annoncé que le monde a enregistré plus de 12 millions de cas de Covid-19. « Au cours des six dernières semaines, les cas ont plus que doublé », a alerté le Directeur général de l’Oms, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse virtuel organisé depuis Genève. En date du 10 juillet, plus de 551.000 décès liés au coronavirus ont été rapportés à l’agence onusienne.



Plus de la moitié des cas de Covid-19 dans le monde ont été recensés dans les Amériques (plus de 6,2 millions). Sur ce continent et à l’échelle mondiale, les Etats-Unis et le Brésil demeurent les premiers pays touchés aussi bien en terme de cas (respectivement plus de 3 millions et plus de 1,7 million) que de décès (respectivement plus de 131.000 et près de 68.000).



Alors que plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes sont devenus des points chauds du coronavirus, le Secrétaire général de l’Onu, António Guterres, a encouragé jeudi les pays de cette région du monde à transformer leur modèle de développement pour reconstruire en mieux une fois la pandémie terminée.