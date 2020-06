CRD préparatoire Tabaski 2020 Kolda: le non-remboursement des prêts bancaires des éleveurs pose problème pour l’opération en cours

Un Comité règional de développement( CRD) préparatoire de la Tabaski 2020 s'est tenu mardi 23 juin 2020 à la salle de réunion de la gouvernance de Kolda. Les éleveurs venus nombreux ont magnifié la présence des autorités administratives, particulièrement des forces de défense et de sécurité.



Le président de la Maison des éleveurs de Kolda Issa Mballo a montré sa désolation face au non remnoursement des crédits de la Banque agricole. IL faut rappeler que la Banque agricole a mis à la disposition des éleveurs du département de Vélingara un financement de 230 millions. Et qu’à ce jour, seulement les 30 millions ont été remboursés.

« Cette situation peut mettre l'agence de Kolda dans une situation déficitaire », a dit le chef d'agence de la Banque agricole de Kolda Chérif Dieng.



En effet contrairement à l'année dernière, le nombre de moutons à destination de kolda va connaître une baisse cette année. 20000 moutons sont attendus cette année à Kolda. Face à cette situation le chef du service règional de l'élevage de Kolda, Mouhamadou Moustapha Sarr déclare que "le remboursement de la dette constitue une difficulté majeure au niveau des institutions financières pour un bon déroulement des opérations de Tabaski. 90% des personnes qui n'ont pas remboursé proviennent du département de Vélingara. Ça pose un problème et ça bloque le processus de financement" a déclaré Moustapha Sarr.