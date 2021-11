Calendrier des Compétitions Africaines de Rugby: le Sénégal affrontera l’Algérie en juillet

La France accueillera la Rugby Africa Cup 2022. Une « CAN » qui servira de qualifications africaines pour une Coupe du monde 2023 également prévue dans l’Hexagone. Le tournoi, qui sera joué en élimination directe, démarrera la première quinzaine de juillet par quatre quarts de finale déterminés, selon Rugby Afrique, à l’issue de la phase de poules de la Rugby Africa Cup 2021.



Ainsi, les quatre vainqueurs de poules, notamment la Namibie, le Sénégal, l’Ouganda et le Zimbabwe rencontreront respectivement le Burkina Faso, l’Algérie, le Kenya et la Côte d’Ivoire. S’en suivront les demi-finales et la finale, dont les deux vainqueurs seront qualifiés au Mondial 2023, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Par ailleurs, l’équipe nationale U20 jouera à la CAN au mois d’avril 2022 au Kenya. Madagascar, Namibie, Tunisie, Zimbabwe et deux équipes repêchées prendront part à cette compétition.



L’équipe nationale seniors dames participera au tournoi à la ronde en mai-juin 2022. Le Sénégal partage le groupe C en compagnie de Madagascar, Namibie et de la Tunisie. Le lieu de la compétition n’est pas encore déterminé.