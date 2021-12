Cambodge: candidat pour devenir Premier ministre, le fils de Hun Sen devrait lui succéder

La volonté de Hun Sen de voir son fils aîné lui succéder en tant que Premier ministre est un secret de Polichinelle, régulièrement commenté depuis plus de 10 ans. Commandant en chef adjoint des forces armées cambodgiennes, Hun Manet intègre le comité central du Parti du Peuple Cambodgien (PPC) en 2018.

Sans détenir de mandat politique par ailleurs, Hun Manet est également apparu de plus en plus régulièrement aux côtés de son père lors d’évènements officiels. Par exemple en février 2020 lorsque Hun Sen présente son fils à Xi Jinping durant une visite à Pékin.



Vote sans grande surprise



Ce vendredi matin, c’est donc sans grande surprise que le comité central du PPC a officiellement consacré Hun Manet en tant que prochain candidat au poste de Premier ministre. Il reste néanmoins une inconnue majeure : la date de la concrétisation de cette candidature.



En effet, Hun Sen, 69 ans dont 36 années au pouvoir, évoque depuis quelques années son éventuel retrait de la vie politique. Pour autant, il indiquait en août dernier ne pas vouloir fixer d’échéance à sa carrière de Premier ministre.



Depuis la dissolution contestée du principal parti d’opposition et les dernières élections législatives en 2018, le parti de Hun Sen détient la totalité des sièges au Parlement. En dépit des annonces d’aujourd’hui, reste donc à voir qui du père ou du fils sera candidat aux prochaines élections prévues en 2023.