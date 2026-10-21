Jeux olypimques de 1992: Diomaye raconte le jour où il a découvert, à 12 ans, Carl Lewis sous une télé en noir et blanc

A 10 jours des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ - Dakar 2026), le Président Bassirou Diomaye Faye s'est confié au journal national Le Soleil sur son rapport intime au sport. Interrogé sur son premier souvenir sportif, le chef de l'État est remonté à une nuit d'août 1992, à Ndiaganiao, son village natal.



Devant une petite télévision en noir et blanc, au milieu des enfants du village assis par terre, le jeune garçon qu'il était alors découvre les Jeux Olympiques de Barcelone. Il raconte : «Une nuit d'août 1992. J'ai douze ans, je suis à Ndiaganiao, et il y a dans le village une petite télévision en noir et blanc devant laquelle tous les enfants s'agglutinent, assis par terre, les plus petits devant. Ce sont les Jeux de Barcelone. Je ne sais rien de l'athlétisme, je ne connais le nom d'aucun champion».



Ce soir-là, deux hommes s'affrontent dans le concours du saut en longueur. Une scène qui va marquer l'enfant qu’il était. «Et je vois deux hommes sauter dans le sable, l'un après l'autre, pendant ce qui m'a semblé durer une nuit entière. Le premier a sauté très loin dès le début, et il souriait. Le second revenait à chaque essai, un peu plus loin, un peu plus près de lui, et toute la cour retenait son souffle avec lui. Au dernier saut, il a manqué de très peu», a-t-il raconté.



Sans le savoir, il assiste au duel légendaire entre Carl Lewis et Mike Powell : «L'enfant que j'étais avait pris parti pour le premier, celui qui souriait, sans savoir pourquoi. C'était Carl Lewis. L'autre s'appelait Mike Powell. J'ai appris leurs noms le lendemain, et j'ai appris bien plus tard que l'année précédente, à Tokyo, Powell avait pris à Lewis le record du monde».



Plus de trente ans après, l'émotion de Diomaye Faye est restée intacte : «Mais cette nuit-là, je ne savais rien de tout cela. Je savais seulement que quelque chose de très grand se jouait très loin, et que j'en faisais partie».



Pour rappel, en 1992, le duel entre les légendes américaines Carl Lewis et Mike Powell a connu son deuxième chapitre majeur lors de la finale du saut en longueur des Jeux Olympiques de Barcelone. Un an après le mythique concours des Mondiaux de Tokyo en 1991 (où Powell avait ravi le record du monde à 8,95 m), Carl Lewis a pris sa revanche en s'emparant de la médaille d'or olympique pour seulement trois centimètres. Ces deux athlètes ont représenté l'équipe des États-Unis lors de toutes les grandes compétitions internationales des années 1980 et 1990.