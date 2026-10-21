JOJ Dakar 2026 : Diomaye Faye veut "une place, une industrie et une voix" pour le Sénégal

A 10 jours des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ - Dakar 2026), le Président Bassirou Diomaye Faye a accordé une interview au quotidien Le Soleil. A cette occasion, il a résumé son ambition en trois axes, souhaitant pour son pays «une place, une industrie et une voix» dans le concert des Nations.



«Trois choses, et je les ai en tête depuis le premier jour», explique le chef de l'État. D'abord, positionner Dakar sur la carte mondiale des grandes compétitions : «La première, c'est une place. Avec le stade de Diamniadio, la piscine olympique et l'expérience de ces Jeux, Dakar devient la ville d'Afrique de l'Ouest capable d'accueillir n'importe quelle compétition mondiale. Les grands événements vont là où l'on a déjà prouvé qu'on sait faire, et nous allons le prouver».



Ensuite, transformer la passion sportive en levier économique. «La deuxième, c'est une industrie. Le sport, chez nous, est resté une passion. Je veux qu'il devienne une économie, avec des académies, des clubs structurés, des métiers, des entreprises, des emplois pour des milliers de jeunes qui vivent déjà de leur talent sans que l'État l'ait jamais organisé».



Le troisième objectif est politique et symbolique. «La troisième, c'est une voix», affirme-t-il. «Ces premiers Jeux en Afrique s'ouvrent l'année où, pour la première fois, le Comité international olympique est présidé par une Africaine, une championne olympique du Zimbabwe. L'Afrique entre dans l'olympisme par deux portes à la fois, et ce n'est pas un hasard. Je veux que le Sénégal soit, dans cette nouvelle ère, le pays que l'on appelle en premier». Pour lui, «une fête, cela dure quinze jours», alors qu’une «place, une industrie et une voix se gardent».



Des médailles, pas de discours de consolation



Sur les ambitions sportives, le Président assume l'objectif de médailles. «Oui, et je ne vais pas faire semblant du contraire. Je n'aime pas les discours de consolation, et nos athlètes ne les aiment pas davantage», dit-il. Il évoque l'avantage de jouer à domicile : «Ils se préparent depuis des années pour ce rendez-vous, ils auront le public avec eux, ils connaissent le climat, le sable et le bruit. Tout cela s'appelle un avantage, et un avantage se convertit».



Les 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été de Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026. Environ 2 700 jeunes athlètes âgés de moins de 18 ans, en provenance de plus de 206 Comités Nationaux Olympiques (CNO), participeront à l'événement. Pour la première fois dans l'histoire des JOJ d'été, une équipe olympique des réfugiés de la jeunesse sera également présente.