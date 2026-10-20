Tambacounda : 13 blessés, dont 7 graves, dans le renversement d’un minicar à Gouloumbou

Un déplacement pour des funérailles a viré au drame ce mardi au pont de Gouloumbou, dans la commune de Missirah, région de Tambacounda. Un minicar en provenance de Tambacounda et à destination de Médina Cocum, dans la commune de Sinthiang Koundara, département de Vélingara (sud), s’est renversé alors qu’il transportait plusieurs passagers.



Selon les premières informations, l’accident serait survenu au moment où le chauffeur tentait de monter sur le pont. Le véhicule aurait fait marche arrière avant de se renverser, provoquant plusieurs blessés parmi les occupants.



Le bilan fait état de 13 blessés, dont 7 dans un état grave. Les victimes ont été évacuées au centre de santé de Médina Gounass situé dans la région de Kolda pour y recevoir les soins nécessaires.