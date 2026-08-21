Touba : un homme décède par électrocution après de fortes pluies

A 194 km à l’est du Sénégal, un homme dénommé Serigne Fall, dont l’âge n’est pas connu, a atrocement trouvé la mort à Touba. Selon les informations de L’Observateur, le drame s’est produit au sous-quartier de Darou Khoudoss, dans l’après-midi du jeudi 20 août 2026.



Alors qu’il évacuait les eaux des fortes pluies qui obstruaient la voie dans cette zone surpeuplée, Serigne Fall a été électrocuté au moment où il déclenchait la pompe électrogène. Suite à une violente décharge, homme a subitement perdu connaissance. Il a malheureusement succombé avant d’arriver à l’hôpital de Ndamatou.



D'après le voisinage, Serigne Fall s’était marié en juillet dernier.