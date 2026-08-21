Touba : un homme décède par électrocution après de fortes pluies

A 194 km à l’est du Sénégal, un homme dénommé Serigne Fall, dont l’âge n’est pas connu, a atrocement trouvé la mort à Touba. Selon les informations de L’Observateur, le drame s’est produit au sous-quartier de Darou Khoudoss, dans l’après-midi du jeudi 20 août 2026.
Alors qu’il évacuait les eaux des fortes pluies qui obstruaient la voie dans cette zone surpeuplée, Serigne Fall a été électrocuté au moment où il déclenchait la pompe électrogène. Suite à une violente décharge, homme a subitement perdu connaissance. Il a malheureusement succombé avant d’arriver à l’hôpital de Ndamatou.
D'après le voisinage, Serigne Fall s’était marié en juillet dernier.
Alors qu’il évacuait les eaux des fortes pluies qui obstruaient la voie dans cette zone surpeuplée, Serigne Fall a été électrocuté au moment où il déclenchait la pompe électrogène. Suite à une violente décharge, homme a subitement perdu connaissance. Il a malheureusement succombé avant d’arriver à l’hôpital de Ndamatou.
D'après le voisinage, Serigne Fall s’était marié en juillet dernier.
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