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Touba : un homme décède par électrocution après de fortes pluies



Touba : un homme décède par électrocution après de fortes pluies
A 194 km à l’est du Sénégal, un homme dénommé Serigne Fall, dont l’âge n’est pas connu, a atrocement trouvé la mort à Touba. Selon les informations de L’Observateur, le drame s’est produit au sous-quartier de Darou Khoudoss, dans l’après-midi du jeudi 20 août 2026.

Alors qu’il évacuait les eaux des fortes pluies qui obstruaient la voie dans cette zone surpeuplée, Serigne Fall a été électrocuté au moment où il déclenchait la pompe électrogène. Suite à une violente décharge, homme a subitement perdu connaissance. Il a malheureusement succombé avant d’arriver à l’hôpital de Ndamatou.

D'après le voisinage, Serigne Fall s’était marié en juillet dernier.
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Hapsatou Kane (stagiaire)

Vendredi 21 Août 2026 - 12:32


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