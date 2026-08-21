Football sénégalais : les confidences poignantes de ceux qui ont partagé le vestiaire de Patrick Vieira

Ancien capitaine de l’équipe de France, Patrick Vieira (né à Dakar) a été nommé sélectionneur du Sénégal, le mardi 18 août. Avec un salaire mensuel estimé à environ 35 millions de FCFA, l’ancien milieu de terrain a signé un contrat de quatre ans. Il lui a été assigné la mission de remporter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027 ainsi qu’une participation honorable du Sénégal à la Coupe du monde de football en 2030.



Dans son édition de ce vendredi 21 août, L’Observateur a interrogé des footballeurs et anciens sélectionneurs qui ont côtoyé Patrick Vieira dans le vestiaire. Ils sont tous unanimes : si la Fédération sénégalaise de football (FSF) le laisse travailler sereinement, il pourra réaliser de bons exploits.



«Je ne suis pas surpris de voir Patrick Vieira devenir sélectionneur du Sénégal. Après sa carrière de football, sa volonté a toujours été de devenir entraineur et d’apporter tout son savoir à ses joueurs. Il a été un footballeur exceptionnel (…) tout cela sera un atout prépondérant pour l’équipe nationale du Sénégal», a déclaré René Girard, sélectionneur adjoint des Bleus (1998 – 2022), au moment où la France a remporté le mondial.



De son côté, Luis Fernandez, ancien international et ex-entraîneur de l’AS Cannes, a estimé que «si le Sénégal laisse travailler» Patrick Vieira, avec le temps, il «réussira à mettre en place une bonne structure, un bon système, et une bonne animation de jeu pour que le pays puisse à nouveau rayonner» sur la scène mondiale.



Enfin, Olivier Dacourt a côtoyé de plus prêt Patrick Vieira, en équipe de France et à l’Inter Milan. «Je le connais depuis très longtemps. Même s’il a joué pour l’équipe de France, l’homme était fier de son origine. Le Sénégal avait une grande place dans son cœur», a-t-il déclaré. S’il se dit néanmoins «surpris» que Vieira «ait choisi ce défi», il pense que son ex-coéquipier a «les épaules larges» et «énormément d’expériences» pour réussir sa mission.