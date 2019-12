Cameroun: 15 partisans de Maurice Kamto condamnés à de la prison ferme

Au Cameroun, 15 partisans de Maurice Kamto ont été condamnés, vendredi 29 novembre à Douala, à six mois de prison ferme. La défense affirme qu'ils ont été condamnés pour « action de rébellion et manifestation illégale » et prévoit de faire appel de ces condamnations lundi.