Cameroun : Pourquoi la crise dans les régions anglophones persiste-t-elle?

Depuis 2019, l’avocat qui a récemment mis sur pied un centre d’assistance psychologique pour les victimes des violences dans les régions anglophones à Buea, intente des procès aux financiers de la crise anglophone basés à l’étranger.



Selon son propre bilan, il a déjà saisi la justice de plus de 187 plaintes contre les financiers de la guerre, dont plusieurs se sont soldées par des condamnations.



Maitre Nsahlai se plaint tout de même du fait que certains pays ne veulent pas coopérer et laissent certains financiers libres de leurs mouvements.



Le gouvernement camerounais essaie une opération Main tendue aux combattants, à travers une commission mise sur pied en 2018. En avril dernier, le patron de la structure a déclaré être sur le point de reverser à la vie civile, quelques 4000 ex-combattants qui ont fait leur reddition et qui ont été formés dans des métiers de reconversion.



Le chiffre prend en compte des ex-combattants de Boko Haram, et les responsables de la commission de désarmement ne précisent pas ce que cela représente en terme de proportion de combattants s’étant rendus aux autorités, bien qu’on ne sache pas exactement combien de combattants sont encore actifs dans les deux régions anglophones.



Mais des experts estiment que la violence ne pourra prospérer, du fait que la cause anglophone n’a pas supplanté la cause ethnique dans le pays. De ce fait, la plupart des groupes armés qui interviennent dans la région sont de petite taille et organisés selon des critères ethniques.



En avril 2021, Ambazonia Defense Forces, l’un des principaux groupes armés affrontant l’armée dans la région, avait signé un accord visant un partage d’armes et de renseignements et de personnel avec l’IPOB, un mouvement séparatiste nigérian, opérant dans la région du Biafra, près de la frontière avec les régions anglophones du Cameroun.



​Difficile de savoir quel impact a eu cette alliance sur le terrain. Mais sur le fond, la crise persiste, bien au-delà de l’aspect séparatiste, estime Njankouo Sandamoun, historien politique et chercheur à l’université de Yaoundé 1.



D’autres aspirations émergent au sein même de l’élite anglophone, pense-t-il, notamment au sujet de la représentativité au sein de la haute administration.



"Depuis l’unification des deux parties du pays en 1972, il n’y a jamais eu, par exemple, un ministre de la défense, originaire des régions anglophones. Au ministère des Finances, on n’en a jamais eu. La santé publique, c’est pareil, la police aussi, tout comme les impôts".



Au sein de la population, estime Rodrigue Tongue, « les gens veulent retourner à un système autocentré. » L'absence de ce système enrichit le sentiment séparatiste chez les ultras et de l'empathie (sans être pour la sécession) pour les groupes armés parfois", commente le président du club des journalistes politiques du Cameroun.



Les autorités ont tenté de résoudre le problème en prenant comme résolution, lors du « Grand Dialogue National », tenu en 2019, d’accorder une autonomie spéciale aux deux régions anglophones.



Cette spécificité déjà prévue dans la constitution de 1996 devrait permettre aux deux régions anglophones d’élaborer des politiques publiques dans les domaines de l’éducation et de la justice. Elles devraient bénéficier d'une chambre de représentants et d'une chambre des chefs traditionnels.



Mais depuis l’adoption de la loi en 2019, les choses n’ont pas assez avancé. "Au plan institutionnel et politique, le Public Independent Conciliator a été nommé. Les Assemblées exécutives régionales ont été mises en place, mais au plan pratique, on n'observe pas une grande différence entre ce qui est fait dans les huit régions francophones et ce qui est fait au NOSO", explique Bertrand Iguigui, chercheur sur les questions de décentralisation à l’université de Douala.



Plusieurs résolutions du dialogue national de 2019, sensées résoudre la crise dans les régions anglophones, n’ont pas encore été mises en pratique, renchérit Njankouo Sandamoun. La raison est que « le casting de ce dialogue n’a pas été bien fait ».



Une solution définitive devrait venir "d’un vrai dialogue national, sans tabou et sans un agenda imposé aux autres parties prenantes" estime Rodrigue Tongue.