Cameroun : alerte maximale après le déploiement de 23 femmes kamikazes par Boko Haram

Les sources sécuritaires camerounaises ont publié dimanche une "alerte maximale" des Forces de défense et de sécurité camerounaises (FDS) selon laquelle Boko Haram a déployé 23 femmes kamikazes censées opérer dans des localités le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria.



Selon des informations sécuritaires, Boko Haram a modifié ses méthodes opératoires après plusieurs tentatives d'attaques infructueuses qui ont entraîné des pertes significatives parmi ses combattants.



Les villes concernées par le plan de Boko Haram seraient Mokolo et Waza au Cameroun, ainsi que Mubi, Menchika, Madagali et d'autres localités le long de la frontière ouest du Nigeria, selon les mêmes sources.

Ces femmes kamikazes ont été déployées dans la zone, ce qui a entraîné une alerte maximale des FDS. Les autorités locales appellent à une vigilance accrue de la population pour prévenir toute tentative d'attaque.



Selon des informations des médias, au moins 18 personnes ont été tuées et des dizaines blessées samedi dans plusieurs attentats-suicides dans le nord-est du Nigeria.