Cameroun: interdiction des hommages à l’opposant Anicet Ekane, mort en détention

La série d'hommages à Anicet Ekane avait été annoncée sur trois jours, du 26 au 28 mars, à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Jeudi 26 mars, les organisateurs, rassemblés autour de l'association « Les amis d'Anicet Ekane » ont inauguré un premier acte, celui d’un vernissage photo de l'ancien président du Manidem, au siège local du parti.



Débarquement des gendarmes

Les hommages n'ont pu aller plus loin. Les organisateurs et des responsables locaux du Manidem indiquent que le site qui abritait les cérémonies a vu débarquer des gendarmes qui, sur instruction du sous préfet de Bafoussam 1er, ont interrompu la suite du programme. Ces derniers ont veillé sur le site toute la nuit empêchant, de fait, l'accès au siège et la poursuite des activités, vendredi 27 mars.



Tout a été annulé

Les organisateurs avaient prévu, en plus du vernissage, des hommages institutionnels avec des prises de parole de plusieurs représentants d'autres partis politiques dont le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), l’Union démocratique du Cameroun (UDC) ou encore l'Union des population du Cameroun (UPC). Au programme aussi, une soirée culturelle mémorielle et un moment de recueillement spirituel. Finalement, et en raison de ces empêchements, tout a été annulé.