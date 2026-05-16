UCAD : des étudiants de la Faculté des sciences et techniques dénoncent le rejet de leurs candidatures en master

Des étudiants de la Faculté des sciences et techniques (FST) de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar dénoncent le rejet de leurs candidatures en master par l’administration. Ils contestent notamment le motif de forclusion avancé pour écarter certains dossiers et accusent la faculté d’un manque de transparence dans le processus de sélection.



Selon les étudiants, aucune date limite de dépôt des candidatures n’a été officiellement communiquée. Ils estiment ainsi que la décision de rejeter leurs dossiers pour dépassement de délai est injustifiée.



« La date n’a pas été communiquée. Cela montre que l’administration présente des défaillances. Une règle qui n’est pas connue des étudiants ne devrait pas leur être appliquée », ont-ils déclaré, estimant que la procédure manque de légitimité et de clarté.



Les contestataires dénoncent également un traitement qu’ils jugent inéquitable pour des étudiants ayant obtenu leur licence après plusieurs années d’efforts académiques.



« Nous refusons que des étudiants qui ont travaillé d’arrache-pied pour obtenir une licence soient victimes d’un manque de transparence. Nous refusons que l’injustice, l’incertitude et la confusion deviennent la règle dans un processus aussi important que l’admission en master », a déclaré Azou Dibal, étudiant en Master 1.



Les étudiants réclament ainsi la réévaluation des dossiers rejetés pour forclusion, mais également une augmentation du nombre de places disponibles en master pour les étudiants jugés éligibles.



« Nous ne demandons pas une faveur, mais simplement le respect de nos droits et l’égalité des chances », ont-ils insisté au micro d'iRado.



Estimant avoir été lésés par les autorités universitaires après le rejet de leurs dossiers, ces nouveaux titulaires de licence interpellent l’administration de la FST et menacent de durcir le mouvement si leurs revendications ne sont pas prises en compte.