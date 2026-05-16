Le chanteur marocain Saad Lamjarred condamné à cinq ans de prison pour le viol d'une femme en 2018

Après une semaine de débats, le parquet avait requis dix ans de prison à l'encontre de Saad Lamjarred, chanteur de 41 ans très populaire dans tout le monde arabe. Il avait fait trois mois de détention provisoire en 2018 dans cette affaire.



Outre cette peine de cinq ans de prison prononcée ce 15 mai, Saad Lamjarred a également été condamné à verser à la jeune femme 30 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros de frais d'avocat. L'avocat du chanteur, Me Christian Saint-Palais, s'est refusé à tout commentaire sur le verdict.



Me Dominique Lardans, l'avocat de la partie civile, s'est dit lui « satisfait ». Il a toutefois ajouté : « Ce n'est pas en chargeant la victime qu'on aboutit à un acquittement. » Le chanteur a toujours nié le viol. En pleurs à l'annonce du verdict, Saad Lamjarred a serré dans ses bras son épouse et sa belle-mère. Il avait comparu libre à ce procès qui s'est déroulé à huis clos, et la cour n'a pas prononcé de mandat de dépôt contre lui.



Déjà condamné en France pour un viol commis en 2016 à Paris

La jeune femme qui l'accuse de viol l'a croisé dans une discothèque à Saint-Tropez en août 2018, avant qu'il ne la conduise dans sa chambre. Elle dit avoir seulement accepté de venir boire un verre à son hôtel, tandis que lui a répété aux enquêteurs que le rapport était consenti.



La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait confirmé en 2021 son renvoi devant les assises, rappelant en particulier que le fait de pénétrer dans la chambre d'un homme ne valait pas automatiquement consentement.



Le chanteur a déjà été mis en cause dans des affaires similaires en 2015 au Maroc et en 2010 aux États-Unis, où une procédure pour viol et agression sexuelle a été classée après un arrangement financier avec la victime. En France, il a été condamné en 2023 à six ans de prison par la cour d'assises de Paris pour le viol, qu'il a toujours contesté, d'une jeune femme rencontrée en 2016 dans une boîte de nuit parisienne. Un verdict dont il a fait appel.