Cameroun: l’opposant Cabral Libii officialise sa volonté de participer à l’élection présidentielle

Camerounais pour que le Cameroun se redresse, après quarante ans d'assombrissement et de déliquescence », déclare-t-il encore.



« Le programme va se jouer d'abord sur la démocratie, lance Cabral Libii. Le pays étouffe, c’est une chose que j’ai entendue. Et l'autre chose, c'est que les Camerounais souffrent énormément. Les Camerounais attendent un État qui puisse construire un hôpital. Les Camerounais attendent un État qui puisse former leurs enfants pour qu'ils soient aptes à œuvrer plus tard pour le redressement de leur pays et occuper la place que le Cameroun mérite dans le monde. Les Camerounais attendent un État qui les protège et qui leur donne la possibilité de faire éclore leurs talents. »