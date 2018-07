Cameroun : les chantiers de la Can 2019 à l'arrêt pour défaut de paiement des salaires

Les ouvriers des chantiers de la CAN 2019 ont exprimé leur mécontentement quant aux salaires impayés depuis le lundi 3 juillet à Garoua en bloquant l’accès au chantier du stade. Leur présence a également été constatée devant les services du Gouverneur dans le but de mettre la pression aux responsables de l’entreprise PRIME POTOMAC qui seraient indifférents face à leur revendication depuis plusieurs mois déjà.



Pour la population de Garoua, ce n’est pas une surprise. Les employés de cette entreprise PRIME POTOMAC ne sont pas à leurs premières revendications. En mars dernier, ces revendications planaient déjà dans ce sens. C’est un ras-le-bol total sur les chantiers qui abriteront la Can 2019 dans la capitale régionale du nord (Garoua), après quatre à cinq mois de salaires impayés . La psychose s'installe petit à petit au sein l’opinion publique, qui a hâte d'accueillir la compétition continentale. Puisque cet état de fait compromet sérieusement la construction de quatre terrains d’entraînement, la réhabilitation de l’hôtel Bénoué et la construction d’un hôtel quatre étoiles. Les infrastructures doivent être livrées en fin octobre 2018.



Le président directeur général Ben Modo du groupe PRIME POTOMAC s’est exprimé sur les antennes de radio nationale (CRTV) ce jeudi 5 juillet 2018 pour rassurer le peuple camerounais du payement des différents employés qui se fera par vague et le plus rapidement, mais surtout de l’avancée des travaux et du respect des délais arrêtés par le gouvernement.