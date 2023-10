Cameroun: les membres de la «commission mémoire» sur le rôle de la France réunis à Yaoundé

Un peu plus de six mois après leur prise de fonction, les membres de la commission mémoire sur le rôle et l'implication de la France contre les mouvements indépendantistes et opposition camerounaise, et initié par les présidents Emmanuel Macron et Paul Biya, viennent de séjourner à Yaoundé. Un voyage de recherches et d'échanges pour reconstituer cette période trouble et largement méconnue de l'histoire du Cameroun.

RFI

