Valverde sort du silence : "À aucun moment mon coéquipier ne m'a frappé, et moi non plus"

Fede Valverde sort du silence et donne sa version de la situation. Si l'Uruguayen reconnaît un incident avec un coéquipier (Tchouaméni), il assure que le Français ne l'a pas frappé.



L’intégralité du communiqué





Hier, j’ai eu un incident avec un coéquipier lors d’une séance d’entraînement. La fatigue due à la compétition et la frustration ont fait que tout semblait démesurément amplifié.

Dans un vestiaire normal, ces choses peuvent arriver et sont généralement résolues en interne sans que cela devienne du domaine public.



Évidemment, quelqu’un ici répand des rumeurs, et avec une saison sans titres, où le Real Madrid est toujours sous le feu des critiques, tout prend des proportions exagérées.



Aujourd’hui, nous avons eu un autre désaccord. Pendant la dispute, j’ai accidentellement frappé une table, ce qui a causé une petite coupure sur mon front nécessitant une visite de routine à l’hôpital.

À aucun moment mon coéquipier ne m’a frappé, et je ne l’ai pas frappé non plus, même si je comprends qu’il est plus facile pour vous de croire que nous en sommes venus aux mains ou que c’était intentionnel, mais cela ne s’est pas produit.



Je ressens que ma colère face à la situation, ma frustration de voir certains d’entre nous lutter pour arriver à la fin de la saison, en donnant tout ce que nous avons, m’a poussé au point de me disputer avec un coéquipier.



Je suis désolé. Je suis vraiment désolé car cette situation me fait mal, ce moment que nous traversons est douloureux. Le Real Madrid est l’une des choses les plus importantes de ma vie, et je ne peux pas y être indifférent. Le résultat est une accumulation de choses qui aboutit à une querelle insensée, qui ternit mon image et laisse la place au doute pour qu’ils inventent des histoires, calomnient et jettent de l’huile sur le feu d’un accident. Je n’ai aucun doute que tout désaccord que nous pourrions avoir en dehors du terrain cesse d’exister sur le terrain, et si je dois le défendre à l’intérieur d’un stade, je serai le premier.



Je ne comptais pas m’exprimer avant la fin de la saison. Nous avons été éliminés de la Ligue des Champions, et j’ai gardé ma colère et mon ressentiment pour moi. Nous avons gâché une autre année, et je n’étais pas en position de poster sur les réseaux sociaux quand le seul visage que j’avais à montrer était sur le terrain, et je pense que c’est ce que j’ai fait. C’est pourquoi je suis celui qui est le plus attristé et peiné de traverser cette situation qui m’empêche de jouer le prochain match en raison de décisions médicales.



J’ai toujours tout donné, jusqu’au bout, et il me fait plus mal qu’à quiconque de ne pas pouvoir le faire. Je suis disponible pour le club et mes coéquipiers afin de collaborer à toute décision qu’ils jugeraient nécessaire.



Merci.