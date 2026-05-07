Sénégal : Retour à Dakar des trois premiers supporters libérés après la CAN au Maroc

Les trois premiers supporters sénégalais qui étaient détenus au Maroc suite aux incidents de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) sont arrivés ce jeudi à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass. Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade ont atterri à 18h25 à bord d’un vol de la Royal Air Maroc, où un accueil chaleureux leur a été réservé par une foule nombreuse.







Ces trois ressortissants faisaient partie d’un groupe de 18 supporters interpellés lors de la finale opposant le Sénégal au Maroc. Ils avaient été condamnés par la Cour d’appel de Rabat pour des faits de « hooliganisme », comprenant notamment des troubles à l’ordre public, des jets de projectiles, des dégradations d’équipements sportifs et des violences contre les forces de l’ordre.







Ayant purgé leur peine de trois mois de prison ferme, ils ont été libérés le 18 avril dernier. Pour les 15 autres supporters restés sur place, les peines confirmées en appel s'échelonnent entre six mois et un an de prison ferme. Leur retour au Sénégal interviendra progressivement à mesure de l'expiration de leurs condamnations respectives.

