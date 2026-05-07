Championnats d’Afrique de natation : Oumy Diop double la mise en or et bat le record national à Oran

La nageuse sénégalaise Oumy Diop a marqué les 17es championnats d’Afrique de natation à Oran, en Algérie , en décrochant sa troisième médaille de la compétition ce jeudi. L'athlète de 23 ans s'est imposée sur le 50 mètres dos avec un chrono de 29 secondes 35, signant ainsi sa deuxième médaille d'or du tournoi. Plus tôt dans la journée, elle avait également remporté l'argent sur le 100 mètres papillon en 1 minute 01 seconde 75.



Cette performance intervient au lendemain d'un exploit majeur sur le 50 mètres papillon. Mercredi, Oumy Diop a non seulement remporté le titre africain avec un temps de 27 secondes 03, mais elle a également établi un nouveau record national du Sénégal. Ce chrono lui permet de réaliser les minima B de World Aquatics, validant ainsi son ticket pour les prochains championnats du monde prévus à Pékin en décembre 2026.







La spécialiste du papillon et du dos confirme sa régularité au plus haut niveau continental après avoir déjà brillé lors des éditions précédentes à Accra, Tunis et Luanda, ainsi qu’aux récents Jeux Africains de 2024. Détentrice de plusieurs records du Sénégal, elle efface par ces résultats sa sortie prématurée lors des séries des Jeux olympiques de Paris 2024.







Les compétitions au centre aquatique du Complexe olympique Miloud-Hadefi se poursuivent jusqu'au 10 mai. Oumy Diop, qui compte désormais deux titres d'or et une médaille d'argent lors de cette édition, renforce sa position de leader de la natation sénégalaise et africaine

