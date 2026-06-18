Cameroun: recherché après la mort de deux hommes tués en public, un chef de village mis aux arrêts

Le double meurtre de deux jeunes par jets de pierre et immolation par le feu dans le village de Baloum, dans l'ouest du Cameroun, agite l'opinion dans le pays. Le rôle du chef de village de cette contrée est questionné. Activement recherché après une tentative de fuite, il a finalement été mis aux arrêts ce mercredi 17 juin 2026.



Après un peu moins de 48h de fuite, le chef de deuxième dégré du groupement Baloum, Jean Constant Noussi, s'est lui même rendu aux autorités ce mercredi 17 juin 2026. D'abord auprès du procureur de la ville de Dschang où les faits portés à son encontre lui ont été notifiés.



Le chef de village a ensuite été conduit à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, où il est désormais détenu dans les locaux de la gendarmerie. Jean Constant Noussi y a rejoint trois autres suspects. Tous sont mis en cause pour leur rôle dans le drame de Baloum.



Le chef de village identifié sur une vidéo



Une semaine plus tôt, dans ce village de l'ouest, deux jeune, accusés par une foule en furie d'avoir volé des tôles ont été conduits dans la cour de la chefferie, où ils ont ensuite pour y être torturés, puis tués par jets de pierre et immolation par le feu.



Dans la scène filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, on voit l'une des victimes, nommée Steve, ligotée et criant son innocence. Le chef de village Jean Constant Noussi aurait été identifié dans la vidéo, où on peut l'entendre. « Fais ta dernière prière », dit-il à la victime suppliciée. Les dépouilles des deux victimes ont finalement été abandonnées dans la rue.