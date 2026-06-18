Nigeria: le chanteur Davido ciblé par des critiques pour avoir dénoncé les enlèvements d'écoliers

Au Nigeria, la politique s'immisce dans l'industrie du divertissement et dans le monde de la musique. À sept mois des prochaines élections générales, le Congrès des progessistes (APC), parti au pouvoir, est accusé de mettre la pression sur ses adversaires politiques par tous les moyens. Mardi 16 juin 2026, la justice a annulé in extremis la radiation de cinq partis d'opposition, 24 h après un jugement controversé visant à les exclure du prochain scrutin. Ce mercredi 17 juin 2026, c'est le célèbre chanteur Davido qui s'est retrouvé sous le feu des critiques d'un autre musicien, soutien public du président Tinubu. Ce dernier reproche à la superstar d'avoir terni l'image du Nigeria lors d'un show aux États-Unis la semaine dernière.



Le 10 juin dernier, dans le cadre du concert mondial organisé par la Fifa pour lancer les festivités de la Coupe du monde de football, le chanteur nigérian Davido se produisait à Los Angeles. Pour son show, il portait une veste en cuir noir, ornée d'une quarantaine de badges verts, portant chacun le nom d'un élève ou d'un professeur kidnappé lors d'une attaque contre trois écoles, dans l'état d'Oyo, au mois de mai.



Au dos de cette veste, étaient inscrits trois mots : « Bring them home » (en Français « Ramenez les à la maison », NDLR). Un message que Davido a répété au micro.



Mais cette initiative a été durement critiquée ce mercredi 17 juin par un autre chanteur, Dauda Rarara, identifié comme un soutien de longue date du Congrès des progressistes, l'APC, le parti majoritaire.



Accusé d'avoir « politisé » son concert



Dans une vidéo en hausa, celui-ci qualifie Davido de « barbare » et même de « promoteur du terrorisme », et l'accuse de ternir l'image du Nigeria sur la scène internationale. Selon lui, la superstar a voulu « politiser » son apparition car son oncle, Ademola Adeleke, est un gouverneur, membre de l'opposition.



Davido a répliqué sur le réseau social X, affirmant qu' « un vrai patriote nigérian (...) ne peut pas rester silencieux face aux problèmes d'insécurité qui ravagent le pays et ne devrait pas non plus empêcher les autres de s'en inquiéter ».