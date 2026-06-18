Cheikh Tidiane Diouf (juriste): «Au Sénégal, aucune juridiction n’est compétente pour statuer sur les actes du parlement»

Au Sénégal, Ousmane Sonko, leader de Pastef (majorité parlementaire), reste toujours président de l’Assemblée nationale, après que le Conseil constitutionnel s’est déclaré «incompétent» pour statuer sur une requête de 18 députés de l’opposition qui contestaient sa réintégration et son élection à la tête de l’Institution.



Alors que des députés de l’opposition comme Abdou Mbow annonce une concertation pour «voir les moyens à adopter pour continuer ce combat républicain», Cheikh Tidiane Diouf, juriste spécialiste en droit pénal, estime qu’ «aucune juridiction n’est compétente pour statuer sur les actes» de l’Assemblée nationale du Sénégal.



Dans des propos rapportés par L’Observateur, il estime aussi que la décision d’incompétence du Conseil constitutionnel était prévisible, trouvant «anormal» la saisine des députés.



«Ni la Cour suprême, ni la Cour d’appel, ni le Conseil constitutionnel ne sont compétent pour statuer sur les actes de l’Assemblée nationale», a-t-il précisé, estimant que cette affaire est «terminée» et «actée» sur le plan juridique.