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Insultes envers Sonko: convoqué, Abdoul Aziz Diop promet de rencontrer les enquêteurs de la DSC ce jeudi



Insultes envers Sonko: convoqué, Abdoul Aziz Diop promet de rencontrer les enquêteurs de la DSC ce jeudi
Abdoul Aziz Diop, ancien conseiller spécial du président Macky Sall, fait l’objet d’une convocation de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), après qu’il a tenu sur le plateau de  Sud Fm (émission "Objection") des propos jugés offensants envers Ousmane Sonko, qu’il accuse de s’être installé illégalement à la tête de l’Assemblée nationale du Sénégal.

Depuis lors, il aurait organisé son indisponibilité. Dans son édition de ce jeudi, Libération révèle que les enquêteurs ont finalement réussi à le joindre pour l’inviter à se rendre à leur siège. «L’ancien conseiller spécial de Macky a affirmé qu’il ne serait pas à Dakar avant de promettre de se présenter (à la DSC) ce jeudi», précise le journal.
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Charles KOSSONOU

Jeudi 18 Juin 2026 - 11:37


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