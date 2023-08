Cameroun : une femme nigériane donne naissance à 9 bébés

Fertilité à haute dose ! Un couple nigérian, qui vit à Douala au Cameroun, a mis au monde 9 bébés. Selon Canal 2 international, la mère a donné naissance à six (06) filles et trois (03) garçons Le médias indique que l’accouchement s’est fait par voie normale et survient après 14 ans.



La génitrice et ses 09 bébés se porteraient bien. Avant cet exploit de la maternité, la femme avait mis au monde deux enfants.



Désormais, le couple nigérian compte 11 enfants qui ne reflète pas forcément le nombre de pompage nocturne sur le lit conjugal.