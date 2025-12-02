Cameroun: vives réactions après la mort de l'opposant Anicet Ekane

Le vendredi 24 octobre, 12 jours après l'élection présidentielle au Cameroun, les résultats officiels n'ont pas encore été annoncés, Anicet Ekane est interpellé en fin de journée à Douala, la capitale économique frondeuse, en même temps que d'autres cadres de son parti, le Manidem. À l'approche de la cérémonie de proclamation officielle du vainqueur du scrutin, le climat est tendu au Cameroun. Anicet Ekane fait partie de ceux qui ont déjà revendiqué la victoire du candidat Tchiroma Bakary.



Transféré à Yaoundé, la capitale, il est détenu au Secrétariat d'État à la Défense. Pour ses avocats, rien, pourtant, ne justifie la menace d'une inculpation de crimes insurrectionnels relevant de la compétence de la justice militaire. Un mois de détention passe, sans inculpation.



Âgé de 74 ans, Anicet Ekane souffrait de troubles respiratoires. Malgré sa prise en charge au centre médical de la gendarmerie nationale, ses avocats et sa famille ont alerté à plusieurs reprises sur la dégradation de son état de santé, insistant pour que lui soit remis son extracteur d'oxygène, resté à Douala.



Anicet Ekane n'est pas transféré à l'hôpital

Le matin du 1ᵉʳ décembre, sa famille et son avocat Me Emmanuel Simh sont appelés. Les médecins légistes ont constaté le décès d'Anicet Ekané à 7h du matin, dans sa chambre, sur son lit. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Le Ministère de la Défense annonce une enquête. Sa mort provoque une onde de choc dans le pays. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le parti présidentiel, Grégoire Owona, réagit.



« J'avais connu Anicet longtemps à Douala et on entretenait des relations empreintes de respect mutuel et de beaucoup de sympathie, malgré nos divergences politiques. Je voudrais d'abord adresser mes condoléances à sa famille et regretter vraiment que cela soit arrivé. On savait tous qu'Anicet était malade, avait des pathologies. Compte tenu du fait que les autorités ont ouvert des enquêtes, je crois qu'avant de lancer l'opprobre sur qui que ce soit, il est peut-être tout simplement souhaitable qu'on attende le résultat de ces enquêtes qui, je l'espère, vont être rapides afin que la famille puisse faire le deuil en toute sérénité ».



Une mort dans des conditions inacceptables

Cyrille Rolande Bechon, directrice exécutive de l’ONG Nouveaux Droits de l’Homme, estime inacceptable qu'Anicet Ekane soit mort ainsi en détention.