Cooperation sud sud: Une délégation de Petrosen E&P prendra part à la Caribbean Energy Week

Une délégation de Petrosen E&P prendra part à la Caribbean Energy Week (CEW) 2026 à Paramaribo, capitale du Suriname, qui se tiendra du 30 mars au 1er avril. D’après le communiqué, cette visite offrira une occasion privilégiée d'approfondir la collaboration technique avec la société surinamaise Staatsolie et d'autres acteurs régionaux. “Elle souligne la reconnaissance croissante du fait que, malgré leur séparation par l'Atlantique, le Sénégal et le Suriname font face à des défis géologiques et d'exploration-production remarquablement similaires, de l'interprétation sismique à la stratégie de développement des gisements”, note le communiqué .



La délégation de Petrosen E&P, sera composée du directeur de la promotion et de l'exploration, Ababacar Mbengue, du chef du département de la promotion, Frédéric Arsène Boissy, ; et du, responsable de la base de données Mohamed Sonko. Leur participation illustre la volonté de Petrosen de s'engager non seulement au niveau politique, mais aussi par un dialogue technique approfondi portant sur la gestion des données d'exploration, la stratégie de promotion et l'évaluation du sous-sol.Le Sénégal à travers la société nationale Petrosen s'est imposé comme un modèle de développement offshore en Afrique de l'Ouest. La compagnie énergétique nationale du Suriname, Staatsolie, s'affirme comme un acteur majeur de l'exploration et de la production dans le bassin caribéen.



Il ressort que ces deux pays présentent des similitudes géologiques frappantes. Le bassin MSGBC du Sénégal et le bassin Guyana-Suriname sont riches en hydrocarbures, mais leur exploitation est complexe sur le plan technique, exigeant une grande précision dans l'interprétation sismique, la modélisation et l'analyse des bassins. “Ces défis communs rendent l'échange de connaissances particulièrement précieux, permettant aux deux pays d'accélérer la maturation de leurs activités en amont tout en minimisant les risques liés à l'exploration et au développement”, ajoute le communiqué .



La CEW 2026 offre un cadre idéal à cette collaboration. La conférence réunira des décideurs politiques, des investisseurs, des compagnies pétrolières nationales et des experts techniques afin de mettre en valeur le potentiel énergétique de la région, tout en favorisant les partenariats et les initiatives de renforcement des capacités. La participation de la délégation sénégalaise permettra de tirer des enseignements pratiques des succès du pays dans le secteur offshore, offrant ainsi aux acteurs surinamiens des pistes concrètes pour leurs propres projets.

