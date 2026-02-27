Affaire Tabaski Ngom : les révélations de l’audition au fond de Moustapha Diop

Le député-maire de Louga (nord-ouest), Moustapha Diop, a été placé sous mandat de dépôt le 07 novembre 2025, dans l’affaire dite "Tabaski Ngom", où il est suspecté d'un présumé détournement de fonds et de blanchiment de capitaux évalué à 300 millions de FCFA. Dans la journée du jeudi 26 février, il a été extrait de sa cellule pour être entendu sur le fond du dossier.



Lors de son audition par deux juges d’instruction au Pool judiciaire et financier (PJF), Moustapha Diop a nié tous les faits qui lui sont reprochés. «Il a répondu à toutes les questions et balayé toutes les accusations de Tabaski Ngom», selon l’un de ses avocats, comme le rapporte le quotidien L’Observateur. Le prévenu a même martelé que son accusatrice «n’a aucune preuve».



Ancienne agent comptable particulière (ACP) de la commission de régulation du secteur de l’énergie, Tabaski Ngom accuse Moustapha Diop d’être impliqué dans des manœuvres financières frauduleuses. Pendant ce temps, l’accusatrice est poursuivie pour un détournement présumé de deniers publics estimé à 700 millions FCFA au sein de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi). Dès les premières heures de son interpellation, elle a toujours soutenu que Moustapha Ngom aurait reçu une partie des fonds pour sa campagne électorale lors des municipales de 2024.



Après l’audition Moustapha Diop, ses avocats prévoient de déposer, ce vendredi 27 février, une demande de liberté provisoire, toujours selon le quotidien. Cependant, même si la demande est accordée, le mis en cause est sous le coup d’un autre mandat de dépôt dans l’affaire des fonds Force Covid-19. «Il y a un autre mandat de dépôt, mais au moins, que le mandat là soit levé», a espéré l’un des avocats de l'ancien ministre.