La CEDEAO lance des consultations de haut niveau pour se repositionner face aux mutations mondiales

Le Département des affaires politiques de la CEDEAO a ouvert, ce 24 février à Lagos, une consultation de haut niveau de trois jours pour adapter l'organisation à un ordre mondial en pleine mutation. Cette rencontre stratégique vise à renforcer les partenariats de la communauté ouest-africaine face aux rivalités géostratégiques croissantes et à l'évolution des institutions financières internationales.



Au cœur des échanges figurent les enjeux de la transformation numérique, notamment « les risques liés à l'usage abusif de l'intelligence artificielle, des armes autonomes et de la désinformation ». Ces consultations doivent permettre à la région de mieux se positionner dans un paysage global complexe où les nouvelles technologies redéfinissent la sécurité et la gouvernance.



L'initiative du PAPS (Affaires politiques, paix et sécurité) intervient alors que l'Afrique de l'Ouest cherche à affirmer sa souveraineté numérique et diplomatique. Les conclusions de ces travaux serviront de base pour orienter l'avenir de la communauté face aux menaces émergentes et aux opportunités de développement de la décennie à venir.