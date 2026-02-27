Connectivité au Sénégal : Sonatel vise 100% de haut débit d’ici 2028

Le Directeur Général de la Sonatel, Brelotte Ba, a dévoilé la feuille de route ambitieuse du leader des télécoms à l’occasion d’un « Ndogou Connect » organisé ce jeudi. Entre accélération du déploiement de la fibre optique et solutions satellitaires, l’objectif est clair, ne laisser aucun ménage sénégalais sur le bord de la route numérique.
Fort d'un engagement historique de 40 ans au Sénégal, la Sonatel franchit une nouvelle étape majeure dans sa stratégie de couverture nationale. À ce jour, le groupe a déjà déployé près d'un million de prises fibre à travers le pays. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. D'ici 2028, la Sonatel prévoit de doubler ses efforts pour atteindre un total de 2 300 000 ménages couverts. Cette projection s'appuie sur une répartition stratégique du territoire : 1 500 000 ménages en zone urbaine, 800 000 ménages en zone rurale.
« Notre ambition est de rajouter environ un million de prises d'ici 2028 pour permettre à tous les ménages en zone urbaine d'avoir accès à la fibre », a précisé Brelotte Ba.
Conscient que la fibre optique ne peut, pour des raisons logistiques et de densité de population, atteindre chaque recoin du pays, le Directeur Général a insisté sur la complémentarité des technologies. Le haut débit mobile joue déjà un rôle prépondérant. La 4G et la 5G couvrent désormais 97 % de la population. La 5G seule est déjà accessible à 40 % des Sénégalais.
Cette infrastructure permet un accès internet robuste via les « Box Orange », offrant une alternative performante là où le câble n'est pas encore présent.
Pour les 3 % restants de la population, situés dans les zones les plus enclavées où ni la fibre ni la 5G ne font sens économiquement, la Sonatel a dégainé une nouvelle solution depuis décembre 2025, l'offre satellite, lancée en partenariat avec Eutelsat.
« Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au Sénégal, vous pouvez avoir une offre d'Orange », a affirmé M. Ba. Ce mix technologique (Fibre + 5G + Satellite) garantit une continuité de service et une montée en gamme progressive pour les usagers, certains basculant de la 4G/5G vers la fibre au fur et à mesure du déploiement.
