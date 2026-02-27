Connectivité au Sénégal : Sonatel vise 100% de haut débit d’ici 2028

​Le Directeur Général de la Sonatel, Brelotte Ba, a dévoilé la feuille de route ambitieuse du leader des télécoms à l’occasion d’un « Ndogou Connect » organisé ce jeudi. Entre accélération du déploiement de la fibre optique et solutions satellitaires, l’objectif est clair, ne laisser aucun ménage sénégalais sur le bord de la route numérique.



​Fort d'un engagement historique de 40 ans au Sénégal, la Sonatel franchit une nouvelle étape majeure dans sa stratégie de couverture nationale. À ce jour, le groupe a déjà déployé près d'un million de prises fibre à travers le pays. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. D'ici 2028, la Sonatel prévoit de doubler ses efforts pour atteindre un total de 2 300 000 ménages couverts. Cette projection s'appuie sur une répartition stratégique du territoire : 1 500 000 ménages en zone urbaine, 800 000 ménages en zone rurale.

​

« Notre ambition est de rajouter environ un million de prises d'ici 2028 pour permettre à tous les ménages en zone urbaine d'avoir accès à la fibre », a précisé Brelotte Ba.



​Conscient que la fibre optique ne peut, pour des raisons logistiques et de densité de population, atteindre chaque recoin du pays, le Directeur Général a insisté sur la complémentarité des technologies. Le haut débit mobile joue déjà un rôle prépondérant. ​La 4G et la 5G couvrent désormais 97 % de la population. La 5G seule est déjà accessible à 40 % des Sénégalais.



​Cette infrastructure permet un accès internet robuste via les « Box Orange », offrant une alternative performante là où le câble n'est pas encore présent.



​Pour les 3 % restants de la population, situés dans les zones les plus enclavées où ni la fibre ni la 5G ne font sens économiquement, la Sonatel a dégainé une nouvelle solution depuis décembre 2025, l'offre satellite, lancée en partenariat avec Eutelsat.



​« Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au Sénégal, vous pouvez avoir une offre d'Orange », a affirmé M. Ba. Ce mix technologique (Fibre + 5G + Satellite) garantit une continuité de service et une montée en gamme progressive pour les usagers, certains basculant de la 4G/5G vers la fibre au fur et à mesure du déploiement.