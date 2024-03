Campagne Présidentielle: Dr Cheikh Tidiane Dieye investit les champs

Le candidat Cheikh Tidiane Dieye investit les champs. Vendredi 15 mars après un entretien "fructueux" avec son allié Ousmane Sonko, il a décidé de continuer, le travail qu’il abattait depuis le début de la campagne.



Dr Cheikh Tidiane Dièye a démarré ses visites aux champs d’oignons de Khelcom Diop, dans la commune de Fass Ngom (région de Saint-Louis). Des rencontres dédiées aux paysans qu’ils jugent être les "porte-étandards de la souveraineté alimentaire et de la sécurité alimentaire du Sénégal."





De passage à Ross-Béthio, le candidat Cheikh Tidiane Dièye a accentué son discours sur les "techniques et enjeux organisationnels pour une production agricole capable de nourrir le Sénégal, de générer des devises, tout en préservant l’environnement. "



L'opposant a évoqué des points qui pourraient réformer l’agriculture du Sénégal, notamment l’encadrement et la formation des agriculteurs, l’intégration de l’agriculture industrielle, la stabilisation des sources de revenus du producteur, le développement endogène, etc.





Il a terminé son discours en invitant les jeunes à "retirer leurs cartes d’électeur, à voter et à faire voter pour la coalition DIOMAYE 2024, le 24 mars prochain."