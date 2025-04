Campagne agricole 2025 : Ousmane Sonko débloque les arriérés et relance la structuration du financement agricole

Une nouvelle dynamique s’annonce pour les acteurs du secteur agricole. À l’issue du Conseil interministériel tenu ce mardi à la Primature et consacré à la campagne de production agricole 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé une série de mesures urgentes, dont le règlement imminent des arriérés dus aux opérateurs privés sur les subventions.



Une bouffée d’oxygène pour les opérateurs privés

Dans un geste fort, le Premier ministre a instruit le ministre des Finances et du Budget de procéder au paiement des arriérés entre avril et mai 2025, afin de soulager les opérateurs privés et relancer les activités en amont de la campagne. Pour renforcer cette action, il a exigé l’organisation d’une rencontre stratégique réunissant l’État, le pool bancaire, les institutions de microfinance, le FONGIP, la DER/FJ et la BCEAO, dans le but de mieux structurer le financement du secteur agricole à l’échelle nationale.



Il a également demandé au ministre des Finances d’appuyer la SODEFITEX dans l’acquisition, auprès des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), des intrants nécessaires, avec une échéance fixée au 30 avril 2025. Par ailleurs, des concertations seront initiées entre l’État, les opérateurs privés, les banques et l’administration fiscale pour trouver une solution durable aux conséquences des retards de paiement, notamment les intérêts de retard bancaires et les pénalités fiscales encourues par les fournisseurs.



Renforcement logistique et technique

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage est, de son côté, chargé de piloter un vaste chantier technique :



-Résoudre la question de la certification des semences et assurer leur disponibilité en pré-base pour couvrir les besoins des producteurs ;



-Garantir un approvisionnement suffisant en engrais auprès des ICS, à des prix abordables, avec une livraison effective avant le 15 mai 2025 ;



-Doter, en lien avec le ministre des Finances, l’ISRA et la Direction de la Production Végétale (DPV) des ressources nécessaires pour le suivi agronomique avant, pendant et après l’hivernage ;



-Mettre en œuvre une campagne nationale de fertilisation (phosphatage, chaulage, compostage) ;



-Accélérer la reconnaissance officielle des interprofessions agricoles ;



-Lancer la phase pilote de la digitalisation du processus de distribution des intrants agricoles dans les départements de Tivaouane et Nioro.



Partenariats internationaux et inclusion budgétaire

Le Premier ministre a également engagé le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération à finaliser la signature de conventions de partenariat avec le FIDA et le cofinancement espagnol du PADAER-II, pour un montant total de 10 millions de dollars US. Dans cette optique, il a été demandé au ministre des Finances d’inscrire le projet PADAER-II dans la Loi de Finances 2025 à hauteur de 10,8 milliards FCFA, en vue d’accélérer la construction des coopératives agricoles communautaires et la mise en œuvre d’aménagements agro-écologiques dans les zones rurales.