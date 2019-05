Campagne agricole : 955 tonnes de semences d’arachide seront distribuées à Linguère

Le service départemental du développement rural, a annoncé que 955 tonnes de semences d’arachides sont déjà disponibles et seront réparties entre les différentes communies du département de Linguère, une ville du Sénégal située à 305 km au nord-est de Dakar, rapporte « L’Obs ».



Ces semences seront distribuées comme suit : 45 tonnes à Linguère, 40 à Dahra, 100 à Gassane, 35 à Affé, 50 à Thiargny, 90 à Thiol, 40 à Dodji, 27 à Labgar, 47 à Ouarkhokh, 40 à Boulal, 85 à Déaly, 60 à Sagatta, 60 à Thiamène, 54 à Mboula 15 à Tessékéré Forage et 32 tonnes à Yang yang.



En plus de la disponibilité de ces semences, le Préfet et les Sous-préfets ont pris les arrêtés devant ordonner la mise en place des commissions de distribution. Il y aura également la distribution de matériels agricoles composés notamment des houes et des semoirs.



Par ailleurs, les autorités du Service départemental du développement rural ont rassuré les paysans sur une probable installation tardive de l’hivernage dans la partir Nord du Sénégal. « Avec une quantité d’eau de pluie suffisante, et une bonne répartition dans le temps, les récoltes pourraient être bonne », rassure un membre du service.