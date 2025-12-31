Campagne arachidière 2025-2026: Sidy Ba plaide pour «la levée de la taxe à l’exportation»

Le porte-parole du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR), Sidy Ba, a estimé ce mercredi qu’il «est urgent que l’Etat trouve une solution aux problèmes» rencontrés par les opérateurs dans l’écoulement de l’arachide pour cette campagne 2025-2026. Sur la Radio Sénégal Internationale (RSI), il a plaidé pour «la levée de la taxe à l’exportation, le renflouement des caisses et des banques», ainsi que le «financement des activités de commercialisation».



Pour Sydi Ba, cette «urgence» s’explique par le fait que depuis le 15 décembre 2025, la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS), le seul opérateur, «a arrêté de payer les factures», alors que «des centaines de camions sont garés et ne peuvent pas décharger».



De son côté, le gouvernement a rejeté, certaines difficultés énoncées par la CNCR, estimant que le bilan de la campagne 2025-2026 «est vraiment positif si on compare» à l’année passé. «Nous sommes à 65.000 tonnes collectées. Nous collectons l’équivalent de 3500 tonnes/jour, correspondant à un budget de 1,3 milliard FCFA», a assuré le ministre du Commerce, Sérigne Guèye, pour qui «sur le plan du financement, près de 100 milliards sont prévus cette année».



Pour rappel, le prix plancher de l’arachide a été arrêté à 305 FCFA/kg pour la campagne 2025/2026, contre 280 FCFA/kg la campagne précédente.