Campagne de sensibilisation sur le saccage des stations-services : les acteurs du secteur lancent « Gannaaw Yàq, laa ñàk »

Au total 61 stations-services ont été saccagées dans Dakar et ses environs, lors de manifestations, découlant d'évènements politiques. Ces comportements tant décriés, à l'époque, avait créé des pertes sèches et occasionnant des perturbations dans le secteur des hydrocarbures. « Cette situation », rappelle le Secrétaire général des Distributeurs de produits pétroliers au Sénégal, « avait entrainé le chômage technique de près 945 personnes et impactant directement plus de 4 000 personnes ».



Ce genre d’évènements malheureux, les acteurs des hydrocarbures entendent les enterrer pour de bon. Ils vont, à ce sujet, lancer une campagne de communication comprenant des affichages, des messages radio et des activations de proximité sur le terrain, ainsi que deux films. Dans le premier film, l’accent sera mis sur « les conséquences potentielles d’un incendie en station, en l’occurrence les risques de pertes en vies humaines, les dégâts matériels, et environnementaux. Et dans le second, il sera question « à réfléchir sur les effets directs de nos actes, rappelant que derrière chaque station saccagée se trouvent des vies brisées ». Et dans les jours à venir ce plan sera mis à exécution. C'est une promesse faite l'association des distributeurs de produits pétroliers.



A présent, les acteurs des hydrocarbures conscientisent les populations sur les conséquences directes et indirectes des actes de vandalisme des stations-services. Le secteur des hydrocarbures certainement, l’un des plus dynamiques du Sénégal fait face à des actes de vandalisme de tout genre à chaque manifestation.