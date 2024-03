Campagne électoral à Tambacounda : Macky Sall mise sur Djimo Souaré pour la conquête orientale

C'est acté, la coalition BBY a enfin pris la mesure de renforcer son candidat Amadou Ba dans sa campagne électorale. Et le président, Macky Sall pour matérialiser cet acte a élargi le bureau du secrétariat exécutif national (SEN) de l'Alliance pour la République (APR) à des jeunes pionniers du Parti, notamment dans la région orientale.



Dans la région de Tambacounda, Macky Sall a porté son choix sur Djimo Souaré, coordonnateur national du PRODAC et responsable politique de l'APR . Monsieur Souaré, par ailleurs actuel président du Conseil départemental de Goudiry, est l'un des premiers jeunes politiciens à porter les couleurs du parti de Macky Sall dans le plus vaste département du Sénégal.



Aujourd'hui, il intègre le secrétariat exécutif de l'APR chargé de battre campagne dans la région orientale aux côté de Sidiki Kaba, Premier ministre. Cette confiance renouvelée à monsieur Souaré a redonné de l'enthousiasme à sa base politique (département de Goudiry).