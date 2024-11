Campagne électorale : Mouhamadou Madana Kane plaide pour une nouvelle vision de développement pour la région de Matam

La tête de liste de la coalition ”Dunndu Lénen” aux élections législatives, Mouhamadou Madana Kane, affirme qu'une nouvelle vision est nécessaire pour développer la région de Matam.



« Pendant douze ans, la région a eu des ministres et autres directeurs généraux qui n’ont rien fait pour Matam. Il est temps que les choses changent, à travers une nouvelle vision qui peut développer Matam », a-t-il déclaré hier samedi au cours d’un meeting à Thilogne.



Il estime que la 11e région du Sénégal a été oubliée, surtout sous le régime sortant, ajoutant qu’il faut mettre en avant la « dignité et la vérité dans la politique qui est menée pour cette zone ».



Pour cela, il promet de bien écouter les populations afin de « comprendre toutes leurs doléances ». Il invite les bonnes volontés à « investir dans la région pour permettre aux jeunes d’y rester et gagner leur vie, à travers la création d’entreprises ».



« Nous sommes venus en politique pour vous aider. Mais, il faut aussi que vous aussi vous acceptez de nous soutenir pour qu’on puisse travailler ensemble. J’invite les femmes à créer des cellules pour qu’elles puissent bénéficier de financements », a soutenu M. Kane.



Le candidat aux élection législatives a déploré le fait que les jeunes du Fouta quittent en masse la région pour aller à Dakar ou ailleurs faire du petit commerce, alors que beaucoup d’entre eux sont diplômés.



Le meeting a été précédé d’une caravane dans les villages des Agnam et à Dabia, fief de la tête de liste départementale, Marième Selly Kane, rapporte l’Agence de Presse Sénégalaise.