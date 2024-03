Campagne électorale : le CORED invite les journalistes à veiller à l'objectivité et à l'équilibre entre les différents candidats en lice

Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) rappelle aux journalistes et techniciens des médias la nécessité de veiller à l'équilibre et à la véracité de l'information dans le cadre de la couverture de la campagne pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024, selon un communiqué parvenu à PressAfrik.



Le CORED exhorte les « consœurs et confrères à veiller à l'objectivité et à l'équilibre entre les différents candidats en lice, au respect de la règle du pluralisme, un des fondements majeurs de la démocratie ».

Considérant que la campagne électorale est un moment pendant lequel les appareils politiques font des offres de programmes aux citoyens, le CORED appelle les médias à s'inscrire dans cette dynamique en ayant à l'esprit l'Article 19 du Code de la presse qui dit: « Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourraient limiter leur indépendance professionnelle ou l'expression de leur propre opinion. En plus de l'Article 1 de la Charte des journalistes du Sénégal qui dispose que le droit du public à une information juste et équilibrée prime sur toute autre considération ».



Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias rappelle que tous les « candidats sont d'égale dignité et la presse, dans sa diversité, doit éviter que les moyens financiers dictent la façon de couvrir les activités liées à la campagne électorale », peut-on lire dans le communiqué.



Le CORED invite, par ailleurs, les « acteurs politiques et leurs militants à la plus grande sérénité en leur rappelant que le rôle des journalistes est d'informer les citoyens sur les coalitions et les candidats participant au scrutin et leurs programmes, afin de contribuer à la formation de l'opinion de l'électorat ».