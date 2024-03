Campagne électorale : les candidats ont démarré avant l’heure

Les dès sont jetés pour la présidentielle prévue pour le 24 de ce mois. Conscients du temps qui n’est pas en leur faveur, les candidats n’ont pas attendu minuit (00heure) comme convenu pour démarrer. La coalition Diomaye a lancé sa campagne électorale ce samedi par la présentation du « PROJET » à la salle de conférence de l’hôtel Radisson. Si tout s’est bien passé pour le candidat désigné par Ousmane Sonko leader de Pastef, ça n’a pas été le cas pour Amadou Ba.



Le candidat de la coalition Benno Amadou Ba, lui a convoqué son directoire de campagne pour ficeler tous les plans « gagnants » au siège de l'Alliance pour la République (Apr). Une réunion du directoire de campagne de BBY élargie, à tous les membres départementaux de la coalition, pour que tous soient au même niveau d'information, « pour agir ensemble et gagner ensemble ». L'autre objet de cette rencontre, sous la direction du candidat de la mouvance présidentielle est de dégager les pistes de financement de la campagne pour « relever ensemble les défis de l'heure ». Mais c’était sans compter sur la collaboration des forces de l'ordre qui ont bunkerisé les lieux. Mame Mbaye Niang accusé d'être l'instigateur de cette violence d’après un responsable de l'Apr et proche d’Amadou Ba qui s'est confié à PressAfrik.



Amadou s’est aussi rendu à Touba pour solliciter les bénédictions du guide religieux avant de se lancée officiellement dans la course.



A l’instar de ses concurrents, Khalifa Ababacar Sall a démarré ce samedi sa campagne électorale au rond-point de la gendarmerie de Colobane près du marché « Santa Yallah ». L'ancien maire de Dakar et leader de Taxawu Sénégal a fait le tour de Fass, Colobane, Gueule- Tapée, Médina, Dakar Plateau.