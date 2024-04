Dinguiraye : Trois personnes décèdent dans un accident impliquant un véhicule et une charrette

Après l'accident de jeudi sur la route de Koungheul qui a causé la mort de 14 personnes, un autre s'est produit. Il s'agit d'une collision entre un véhicule et une charrette vers les coups de 22 heures à Dinguiraye (Nioro), faisant un bilan de 3 morts et 5 blessés.



Le drame s'est déroulé sur la route de Nioro, plus précisément au niveau du village de Keur Soulèye Thiam à Dinguiraye.



Les victimes ont été évacuées par les sapeurs-pompiers vers le district sanitaire de Dinguiraye.