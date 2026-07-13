Sénégal : l’APR «se prépare à accueillir Macky Sall avec éclat et à la hauteur de sa grande œuvre», selon son porte-parole

L'ancien président sénégalais, Macky Sall, est attendu à Dakar le vendredi 17 juillet 2026 pour y rencontrer son successeur, Bassirou Diomaye Faye. Il s'agira de son tout premier retour au Sénégal ainsi que de sa première entrevue officielle avec son successeur depuis la passation de pouvoir du 02 avril 2024. Candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Macky veut solliciter une nouvelle fois le parrainage de son pays, après les réticences de Diomaye à l’accompagner.



A l’Alliance pour la République (APR), l’état major est en ordre de bataille pour accueillir son leader avec «éclat et à la hauteur de sa grande œuvre et de son leadership», selon Seydou Guèye, porte-parole du parti, dans une interview à L’Observateur.



«La visite de Macky Sall s’inscrit dans la cadre de sa candidature au Secrétariat général de l’ONU», a dit Seydou Guèye, qui dit ne pas connaitre d’abord «les séquences de son agenda ni la durée de son séjour». Il précise néanmoins que l’APR accueillir Macky Sall «avec la fierté légitime que beaucoup de personnes éprouvent de le voir bientôt siéger sur le toit de la gouvernance mondiale en tant que Secrétaire général de l’ONU».



Dans un autre registre, le porte-parole a enfin soutenu que l’APR travaille «autour d’une ligne claire» et avec la volonté de «combattre le pouvoir du Pastef au quotidien», tout en ayant pour ambition de «le battre aux élections territoriales de 2027 et de le faire partir pour remplacer en 2029», lors de la présidentielle.