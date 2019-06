Can 2019 : la FIFA menace de disqualifier cette équipe

La CAN 2019 pourrait se dérouler sans le Mali. La menace est de la FIFA qui a informé le Premier Ministre du pays, Boubou Cissé et le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré. Ceci, par l’intermédiaire de son Directeur régional de la division Associations membres pour l’Afrique et les Caraïbes, Véron Mossengo-Omba qui était en visite ce samedi à Bamako.