Can 2023 : les enfants interdits au stade

A mesure qu'approche la can 2023, les autorités ivoiriennes multiplient les mesures. Et la nouvelle décision en date est celle relative à l'interdiction des enfants aux stades.

La can 2023 comme l'ont annoncé les autorités ivoiriennes va drainer beaucoup de monde. D'après le comité d'organisation plus d'1,5 millions de visiteurs sont attendus dans le pays. Les différentes villes du pays sont à pied d'oeuvre pour accueillir les différentes délégations venant de tous les coins d'Afrique.

Devant cette effervescence, les stades seront à coup sûr bondés. A cet effet, le gouvernement ivoirien a pris la décision ferme d'interdire aux enfants, précisément les nourrissons l'accès dans les stades. Cette décision de la Can 2023 vise à garantir la sécurité des enfants.