Ligue 2 (24e journée) : Wally Daan et Oslo ratent le coche, Ndiambour assure son maintien

Le leader Wally Daan et son dauphin Oslo FA ont raté l’occasion de monter en Ligue 1 ce weekend. Ils ont été tenus en echec respectivement par Demba Diop FC et l’AS Douanes, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 2.



Wally Daan (1er, 40 pts) conserve sa première place au classement malgré un match nul à domicile contre la lanterne rouge, Demba Diop FC (1-1), dans le cadre de la 24e journée de Ligue 2.

Oslo FA (2e, 40 pts) n’a pas fait mieux. Les académiciens ont été tenus en échec (0-0) par l’AS Douanes (3e, 38 pts).



Dans la course pour la montée, HLM Dakar et RS Yoff ont également fait match nul (0-0). Grâce à ce nul, HLM de Dakar occupe la quatrième place au classement.



Dans la lutte pour le maintien, la lanterne rouge Keur Madior s’est offerte une promenade de santé face au NGB (6-1) hier dimanche lors du match de la 24e journée de Ligue 2.



Keur Madior peut encore se maintenir en Ligue 2 après sa large victoire (6-1) devant Niary Tally (8e, 32 pts). Ce quatrième succès de la saison permet à Keur Madior FC (13e, 21 pts) de revenir à 1 point de la première place de non relégable occupée par Thiès FC (12e, 22 pts) qui a été battu (0-1) par Ndiambour (11e, 28 pts).



Avec huit points d’avance sur le premier relégable à deux journées de la fin, Ndiambour est assuré de rester en Ligue 2.



Au stade Ngalandou Diouf, AJEL de Rufisque a pris le dessus sur Amitié FC (1-0). Une précieuse victoire pour AJEL (5e, 35 pts) qui reste dans la course pour la montée en Ligue 1. CNEPS Excellence (9e, 32 pts) s’est rassuré en battant (1-0) le DUC (10e, 32 pts).