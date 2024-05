Ligue 1 (24e journée) : le leader Teungueth FC tombe devant l’AS Pikine, le Jaraaf rate une occasion en or

Le leader Teungueth FC (46 pts) s’est incliné (1-3) sur la pelouse de l’AS Pikine, le dimanche 19 mai 2024, dans le cadre de la 24e journée de Ligue. Le Jaraaf de Dakar n’a pas profité du faux pas des Rufisquois pour se rapprocher de son objectif de titre. Le club de la Médina a fait match nul 0-0 face à Jamono Fatick.



Dans son rôle d’arbitre pour le duel à distance entre Jaraaf et Teungueth, l’AS Pikine s’est imposée contre le leader Teungueth FC (3-1) hier dimanche au stade Alassane Djigo. Une défaite qui réduit l’écart à quatre points avec le Jaraaf qui n’a pas pu faire mieux qu’un nul contre Jamono Fatick.



Avec cette quatrième défaite, Teungueth FC (1er, 46 pts) devra attendre la prochaine journée contre Génération Foot, lors de la 25e journée, pour essayer de remporter son deuxième titre, après 2021.

Les poulains de Cheikh Guèye cependant maîtres de leur destin car ils n’ont besoin que d’une victoire sur les deux derniers matchs pour être champions !



Le Jaraaf (2e, 42 pts) n’a pas profité de la contre-performance de Teungueth pour lui mettre la pression. L’équipe de la Médina et Jamono Fatick (13e, 23 pts) ont fait match nul (0-0). Les hommes de Malick Daff concèdent alors leur 12e match nul en championnat et gâche une occasion en or.



À deux journées de la fin, l’espoir est tout de même permis pour les « verts et blancs » qui pour soulever le titre. Le Jaraaf devra faire un carton plein lors des deux prochains matchs et espérer que Teungueth FC ne gagne aucun de ses deux dernières rencontres.



Dans la lutte pour le maintien, le choc entre Casa Sports et Stade de Mbour s’est soldé par un match nul (2-2). Malgré ce nul, le Casa (12e, 24 pts) est premier non relégable et reste toujours dans la zone dangereuse, tandis que le Stade de Mbour (25 pts) reste à la 11e place.



Génération Foot (10e, 26 pts) a partagé le point du nul (0-0) avec Dakar Sacré-Cœur (3e, 37 pts). La Linguère de Saint-Louis (8e, 28 pts) a quasiment assuré son maintien samedi, suite à son match nul (0-0) face à l’US Gorée (7e, 31 pts).