Can Handball: le Sénégal affronte ce lundi la RDC pour une place en finale

Après avoir éliminé la Guinée (23-16) en quart de finale, les poulines de Frederich Bougeant vont tenter de décrocher une place en finale en évinçant la République démocratique du Congo. Une autre sortie où les lionnes devront être tenaces pour dompter les fauves du Congo, ce soir à 17 heures.



Si le Sénégal n’a connu que des succès depuis le début de la Can de Handball qui se joue à Brazzaville , son adversaire du jour présente un bilan mitigé. En effet, les congolaises ont fait un match nul face au Congo Brazza, une défaite face à l’Angola et deux victoires lors de la phase des poules, renseigne wiwsport.



L’autre demie finale oppose l’Angola au Cameroun à 19h. Le premier match pour le classement (9e place) est prévu à 11h entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.