Can Volley-ball Dames : le Cameroun bat le Kenya et remporte la finale

Après un imbroglio né de la qualification du Rwanda, pays organisateur, pour avoir aligné des joueuses brésiliennes en violation de la loi, la 20èmee édition du Championnat d’Afrique de Volley-ball féminin a connu son épilogue, hier dimanche.



Les Rwandais, qui menaçaient de mettre fin à la compétition, ont finalement accepté leur forfait, par l a Confédération africaine de Volley-Ball. Ce qui a permis la tenue de la finale, hier dimanche, entre le Cameroun et le Kenya, rapporte « Stades ».



Une finale remportée par les Camerounaises devant les Kenyanes sur le score de 3 sets à 1 (21-25, 23-25, 25-15, 25-23). Après 2017 à domicile et 2019 au Caire en Egypte, les « Lionnes »indomptables privent les Morans du Kenya d’un sacre continental pour la 3ème fois de suite.



Le Sénégal se désiste pour le match de classement

La médaille de bronze est allée au Maroc, vainqueur du Nigéria sur le score de 3 sets à 0 (25-19, 25-17, 25-18). Le Sénégal, qui devait jouer son match de classement pour la 5ème ou 6ème place face à la RD Congo s’est désisté en raison de ses nombreuses blessées (Assy, qui a une rupture totale du ligament croisé antérieur et Walo qui a une lésion du ménisque et aussi une rupture partielle du ligament antérieur).



A noter que les deux finalistes, le Kenya et le Cameroun, ont décroché leur billet pour le Championnat du monde, qui aura lieu en Pologne et aux Pays-Bas en 2022.