Cancer de la prostate au Sénégal: près de 80 % des cas diagnostiqués tardivement (Pr Racine Kane)

Au Sénégal, le cancer de la prostate continue de faire des ravages. Au cours d’une interview au journal Le Soleil, le Pr Racine Kane, chirurgien urologue à l’hôpital Principal de Dakar, a révélé que près de 80 % des patients sont diagnostiqués à un stade évolué. Cette situation réduit donc considérablement les chances de guérison des personnes atteintes.



«Le retard de diagnostic s’explique principalement par le manque d’information, les difficultés d’accès aux soins, les idées reçues et la pudeur entourant les examens de la prostate. Or, lorsque la maladie est détectée à un stade localisé, la chirurgie et la radiothérapie offrent des possibilités de guérison. En revanche, aux stades avancés ou métastatiques, les traitements visent essentiellement à ralentir la progression du cancer et à soulager les symptômes », souligne-t-il.



L’urologue a aussi rappelé que l’âge, les antécédents familiaux et l’appartenance à la population noire constituent les principaux facteurs de risque. Il a donc recommandé un dépistage précoce dès 45 ans chez les hommes présentant ces facteurs, notamment à travers le dosage du PSA et le toucher rectal.



Le médecin a enfin plaidé pour «une intensification» de la sensibilisation, la levée des tabous et un meilleur accès au dépistage et aux traitements, rappelant que l’hormonothérapie, souvent nécessaire sur une longue durée, peut coûter entre 100 000 et 500 000 FCFA.



«Le cancer de la prostate est le premier cancer chez l’homme. Il y a au moins 1000 cas de cancers qui sont diagnostiqués chaque année (au Sénégal). Mais, ces données sont probablement sous-estimées», avait déclaré en 2024 le Pr Papa Ahmed Fall, chef du service d’urologie de l’hôpital Dalal Jam et par ailleurs président de l’Association sénégalaise d’urologie.