Le Sénégal prêt à mobiliser 236 milliards FCFA pour lancer son fonds pour la biodiversité

Le ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Aliou Gori Diouf, a annoncé, jeudi 05 novembre 2026, que l'État du Sénégal a décidé de contribuer à hauteur de 5 millions de dollars (soit près de 3 milliards FCFA) à un fonds pour la conservation de la biodiversité.



«L'État du Sénégal a pensé lui-même devoir faire un premier geste en créant ce fonds», a-t-il déclaré, lors d’un atelier national de restitution et de validation des résultats de l’étude diagnostique pour la mise en place du Fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité au Sénégal (FFCB –SN).



Ce fonds vise à répondre aux besoins de financement de la biodiversité, estimés à au moins 236 milliards selon le scénario médian. Pour atteindre son objectif, le Sénégal compte sur plusieurs partenaires financiers et techniques, dont la Banque mondiale et l'Agence française de développement (AFD).



«Une initiative de l'Etat du Sénégal»



«Les problèmes environnementaux n’attendent pas, ils se multiplient et se complexifient», a souligné le ministre, justifiant la recherche de sources alternatives de financement. Le Sénégal espère que ce fonds permettra de mobiliser des ressources plus rapidement pour la conservation de la biodiversité.



Le ministre a aussi insisté qu’il s’agit «d’une initiative de l’Etat» du Sénégal, qui a fait le constat que le «financement de la biodiversité aujourd'hui constitue un défi important comme le financement climatique, le financement de la lutte contre la désertification».



La création de ce fonds est le résultat d'une étude diagnostique réalisée avec l'appui de Wetlands International Afrique, qui a permis d'analyser les cadres juridiques et institutionnels, ainsi que les possibilités de financement pour alimenter ce fonds.